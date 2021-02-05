تشيلسي يسعى لاستعادة هازارد

2021/02/05 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي لاستعادة أحد لاعبيه، الذي يلعب في صفوف هجوم ريال مدريد الإسباني.

ذكرت وسائل اعلام ان" نادي تشيلسي يسعى لاستعادة نجمه إيدين هازارد، الذي لا يعيش أفضل فتراته مع فريقه الحالي ريال مدريد".

وأضافت أن"تشيلسي يرغب في استعادة هازارد ويضع اسمه على قائمة أهدافه التعاقدية".

وأوضحت أن" تشيلسي يرغب في الحصول على توقيع هازارد، وذلك مقابل 40 و50 مليون يورو، أي نصف ما دفعه الملكي لضم هازارد من تشيلسي، حيث دفع الميرنجي 100 مليون يورو مع الإضافات".

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