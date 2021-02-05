لقمان سليم.. وقائع موت معلن

2021/02/05 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتقد أن هذا الوعي الشقي يساور كل أقربائه وأصدقائه الحميميين، وهم يعضون الآن الأصابع، يلومون تقاعسهم وخذلانهم له، واستسلامهم وعدم قيامهم بواجب حمايته من غدر القتلة.

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