قرعة كأس الملك: برشلونة يصطدم بإشبيلية في المربع الذهبي

2021/02/05 | 17:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أقيمت ظهر اليوم الجمعة، قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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