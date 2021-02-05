2021/02/05 | 17:12 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]أقيمت ظهر اليوم الجمعة، قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة كأس الملك: برشلونة يصطدم بإشبيلية في المربع الذهبي
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة كأس الملك: برشلونة يصطدم بإشبيلية في المربع الذهبي
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة كأس الملك: برشلونة يصطدم بإشبيلية في المربع الذهبي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).