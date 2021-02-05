المنافذ الحدودية تعلن إخلاء حاويات متكدسة في الموانئ تشكل تهديداً أمنياً وبيئياً

2021/02/05 | 17:13 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إخلاء حاويات متكدسة في موانئ البصرة التي تشكل تهديداً أمنياً وبيئياً لما تحتويه من مواد كيميائية خطرة ومواد اخرى شديدة الخطورة.

وذكر بيان لإعلام الهيأة تلقته 7sky، أن “رئيس الهيأة اللواء عمر عدنان الوائلي قام بزيارة تفقدية مفاجئة الى المنافذ الحدودية في محافظة البصرة للاطلاع ميدانيا على الإجراءات المتخذة لتطبيق نظام الاتمتة الإلكترونية وفق المنصة الإلكترونية والمنجزة من قبل ملاكات هيأة المنافذ الحدودية وإمكانية ربطها بالبوابة الإلكترونية في (ساحة الترحيب) بالتعاون مع الشركة العامة للموانئ العراقية والدوائر العاملة الأخرى”.

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