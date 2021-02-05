2021/02/05 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فايروس كورونا يعطّل دوري أبطال أوربا قيود السفر الجديدة في ألمانيا تهدّد إقامة مباراة لايبزيغ وليفربول برلين (أ ف ب) – ألقت قيود السفر الصارمة الجديدة في ألمانيا بظلال من الشك على لقاء لايبزيغ أمام ضيفه ليفربول الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعدما قال متحدث باسم الحكومة […]

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