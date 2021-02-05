2021/02/05 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبس في مدن عاهرة منولوجيا الخلاص وإدانة الواقع – محمود الهاشمي حاولت كثيرا ان اتجنب امرين مهمين قبل الولوج في الكتابة عن رواية قبس في مدن عاهرة لمؤلفها الأستاذ حسين الذكر ..الأول علاقتي الخاصة بالكاتب و التي تمتد لسنوات طويلة في العمل الصحفي ..فضلا عن معرفتي بواقعه الاجتماعي والثقافي والقيمي الثاني ..تجنب العنوان […]

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