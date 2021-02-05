2021/02/05 | 17:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قبس في مدن عاهرة منولوجيا الخلاص وإدانة الواقع – محمود الهاشمي حاولت كثيرا ان اتجنب امرين مهمين قبل الولوج في الكتابة عن رواية قبس في مدن عاهرة لمؤلفها الأستاذ حسين الذكر ..
الأول علاقتي الخاصة بالكاتب و التي تمتد لسنوات طويلة في العمل الصحفي ..
فضلا عن معرفتي بواقعه الاجتماعي والثقافي والقيمي الثاني ..
تجنب العنوان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منولوجيا الخلاص وإدانة الواقع – محمود الهاشمي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الأول علاقتي الخاصة بالكاتب و التي تمتد لسنوات طويلة في العمل الصحفي ..
فضلا عن معرفتي بواقعه الاجتماعي والثقافي والقيمي الثاني ..
تجنب العنوان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منولوجيا الخلاص وإدانة الواقع – محمود الهاشمي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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