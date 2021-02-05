2021/02/05 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوان فوانيس عتيقة للشاعر جاسم العلي ومضات خاطفة وإقتناص لحالات إنسانية – إستبرق عزاوي صدر حديثا ً للشاعر العراقي جاسم العلي مجموعته الشعرية الجديدة التي تحمل العنوان (فوانيس عتيقة ) وذلك عن دار ثائر العصامي للطباعة والنشر والتوزيع ببغداد ، ويحتوي الديوان الذي يقع في 74 صفحة من القطع المتوسط على إحدى وخمسين قصيدة ، تنوعت […]

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