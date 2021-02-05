الامانة يخسر من النجف بعشرة لاعبين في الدوري الممتاز

2021/02/05 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تعرض فريق امانة بغداد اليوم الجمعة ( 5 شباط 2021) للخسارة من النجف صفر – 1، بعد طرد محترفه اولفير في الدقيقة 79، بلقاء جرى على ملعب الامانة ضمن منافسات الجولة 17 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل ( بغداد اليوم)،" بداية الشوط الاول سجلت افضلية للامانة في الضغط على المرمى مع فرص فعلية تصدى لها حارس النجف محمد كاصد، فيما لم يشهد الخط الامامي للاخير فعالية هجومية، فكانت فرصه شحيحة، وحضر التهديد الاخطر للامانة في الدقيقة 36، عندما سدد رضا فاضل بالرأس كرة مرتدة من العارضة وهو على مقربة من المرمى، لكن تسديدته كانت ضعيفة، وأستمرت أفضلية الامانة حتى نهاية الشوط الاول الذي انتهى سلبية بالنتيجة".

واضاف، " في الشوط الثاني انخفض الاداء الفني للقاء ،وتعرض محترف امانة بغداد اوليفر للطرد عند الدقيقة 79، في اول مشاركة له بعد انتقاله للفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، ليكمل الامانة المباراة بعشرة لاعبين، ويستغل النجف هذا النقص ويعلن عن هدف التقدم في الدقيقة 83 جاء بواسطة احمد كوني، لينتهي اللقاء نجفي 1- صفر".

وكانت مباريات اليوم ولحساب الجولة نفسها قد شهدت فوز زاخو على السماوة وتعاد النفط والحدود.

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