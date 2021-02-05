الذهب يخرج من اسوأ تراجع له منذ شهرين.. بعد ارتفاعه اليوم

2021/02/05 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / خرج الذهب من أسوأ أسبوع له شهد فيه تراجعا لم يشهده منذ شهرين، ليسجل ارتفاعا، اليوم الجمعة.وبحسب "سي إن بي سي"، ارتفع الذهب اليوم الجمعة، متعافيا من أدنى مستوى في ما يزيد عن شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة ".وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا بنسبة 2.6% وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من تشرين الثاني".وبحسب خبراء، فإن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية تشرين الثاني في ظل صعود الدولار ".وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.77 دولارا للأونصة بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل ما يزيد عن 2% لأدنى مستوياته منذ الاول من كانون الأول أمس الخميس، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1797 دولارا./انتهى2

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