التعادل السلبي يحسم لقاء النفط والحدود

2021/02/05 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /خيم التعادل السلبي على مواجهة النفط والحدود ، التي احتضنها ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الكروي الممتاز.ولم يتمكن اي من طرفي اللقاء من الوصول الى شباك المنافس طيلة شوطي المباراة ، التي انتهت بيضاء واكتفى كل منهما بنقطة.ورفع النفط رصيده الى النقطة ٢٤ في المركز السابع ، فيما رفع الحدود رصيده الى النقطة ١٥ في المركز السابع عشر./انتهى

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