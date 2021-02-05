الدفاع المدني ينقذ 30 مواطناً من حادث حريق وسط بغداد

2021/02/05 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، الاثنين، اخماد حادث حريق اندلع داخل بناية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد....

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