2021/02/05 | 17:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدامات واطلاق نار واغلاق جسر الحضارات.. توتر بين المتظاهرين والقوات الامنية في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/05 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدامات واطلاق نار واغلاق جسر الحضارات.. توتر بين المتظاهرين والقوات الامنية في الناصرية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدامات واطلاق نار واغلاق جسر الحضارات.. توتر بين المتظاهرين والقوات الامنية في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).