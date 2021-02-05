2021/02/05 | 17:32 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب الشرطة بكرة الصالات اثير الدراجي يعلن ترك التدريب دون رجعة بسبب الظلم الذي يتعرض له من الهيئة التطبيعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/05 | 17:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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