الصحة تحذر من “أيام عصيبة” وتعتزم تفعيل حزمة اجراءات وقائية

2021/02/05 | 17:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة، الجمعة، من تصاعد نسب الاصابات بفيروس كورونا وتدهور الوضع الوبائي نتيجة الاستهانة بالتعليمات والاجراءات الصحية من قبل اغلبية المواطنين، وفيما لفتت الى أن البلد سيواجه “أياما عصيبة”، أكدت عزمها تفعيل حزمة اجراءات وقائية.وقالت الوزارة في بيان، إنها “دأبت ومنذ انطلاق جائحة كورونا ان تطلع الرأي العام في العراق بشكل علمي […]

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