2021/02/05 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزاعان عشائريان في بغداد.. إصابة شخص بجروح خطيرة والاستيلاء على عجلة مواطن كـ"فدية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/05 | 17:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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