ميسان تحتفي بالشاعر حطاب الفيصلي

2021/02/05 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع – شذى السوداني

نظم الاتحاد العام للادباء والكتاب في محافظة ميسان مؤخرا بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في المحافظةاحتفالية للشاعر حطاب الفيصلي

وشهدت الاحتفالية التي حضرتها وكالة الانباء العراقية (واع)، والتي قدم لها الفنان محمد الخزعلي، محاضرات ومداخلات تناولت تجربة الفيصلي الشعرية ، وما قدمه من منجزات ثقافية".

واكدت مديرية الشباب والرياضة في محافظة ميسان خلال كلمتها في الاحتفالية على "دعمها للادباء والمثقفين في المحافظة "، مشيرة الى ان "ابواب المديرية مشرعة امام جميع المبدعين".

وتضمنت الاحتفالية التي اختتمت بتقديم الدروع والشهادات التقديرية من مختلف المؤسسات للشاعر الفيصلي، قراءات شعرية للشاعر المحتفى به، اذ انشد قصائد مختلفة من مجامعيه الشعرية كما تحدث عن تجربته التي تمتد لاكثر من 60 عاما.

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