2021/02/05 | 17:48 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي الاهلي السعودي ترسل خطاباً رسمياً لادارة نادي الشرطة للتعاقد مع مدافعه الدولي سعد ناطق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/05 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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