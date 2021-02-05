محافظة عراقية تعلن دخول الموجة الثانية لكورونا رسميًا

2021/02/05 | 17:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أعلن مدير صحة نينوى د فلاح الطائي، يوم الجمعة، عن دخول المحافظة في الموجة الثانية من فيروس كورونا “فعلياً”، مشيرا إلى أنها ستكون “أشد” من الأولى نتيجة التهاون بالإجراءات الصحية.

وأشار الطائي في تصريحات صحفية، إلى “انتهاء فترة المناعة التي اكتبسها غالبية سكان المحافظة في الموجة الاولى”، مضيفا أن “الموجة الثانية ستكون اشد بسبب تهاون المواطنين بالإجراءات الوقائية وانعدامها بصورة شبه تامة”.

وعن قرارات منع التجوال ومنع الحفلات والاعراس، قال الطائي، إن “هذه القرارات من صلاحيات خلية الازمة المركزية ونحن ملزمون باتباعها، لكننا اليوم بأمس الحاجة الى توعية الناس بحملة اعلامية كبيرة من اجل الالتزام وعدم التهاون فنحن مقبلون على مرحلة ستكون فيها الاصابات بأعداد كبيرة جداً”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، لوّحت وزارة الصحة والبيئة العراقية الى اللجوء لإتخاذ اجراءات أشد صرامة للحد من تفشي فيروس كورونا، والحيلولة دون فقدان السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد.

شفق

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