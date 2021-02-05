فوز قاتل للنجف على بغداد والتعادل السلبي يحسم مواجهة النفط والحدود

2021/02/05 | 17:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطف فريق النجف فوزا قاتلا من مضيفه أمانة بغداد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في ملعب بغداد لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، في حين خيم التعادل السلبي على مواجهة النفط والحدود التي احتضنها ملعب الشعب الدولي في ذات الجولة.رغم أن المباراة كانت متكافئة بشوطها الأول والذي […]

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