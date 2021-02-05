2021/02/05 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 144 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 55 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 144 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

55 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 5 حالات

قطاع المدائن 4 حالات

قطاع بغداد جديدة 19 حالة

قطاع النهروان 3 حالات

قطاع الاستقلال 3 حالات

قطاع الشعب 4 حالات

قطاع الصدر 5 حالات

قطاع البلديات الثاني 12 حالة

89 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي :

18 حالة في مدينة الصدر

8 حالات في المدائن

7 حالات في كمب سارة قرب الجامعة ومثلها في الشعب

5 حالات في منطقة الحسينية

4 حالات في كل من زيونة وشارع فلسطين و الزعفرانية

3 حالات في كل من الغدير و الكرادة و جسر ديالى و بغداد جديدة و الاستقلال والنهروان والكريعات و البلديات .

حالتين في كل من البياع والقاهرة و الزوية و الاعظمية و الامين

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 75410 توفي منهم 1417 فيما اكتسب الشفاء 73173 ومتبقي قيد العلا ج 820 “.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”144″ المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”144″ المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).