استطلاع: معظم الناخبين الجمهوريين سينضمون لحزب ترامب الجديد

2021/02/05 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف استطلاع للرأي العام الأمريكي، اليوم الجمعة، أن معظم الناخبين الجمهوريين أعربوا عن استعدادهم للانتقال إلى حزب جديدة بزعامة دونالد ترامب.

أكد الاستطلاع الذي أجرته صحيفة The Hill بالتعاون مع مؤسسة HarrisX، “بأن 64% من الناخبين الجمهوريين المشاركين فيه ردوا إيجابا على سؤال عما إذا كانوا، في حال تشكيل ترامب حزبا جديدا، سينضمون إليه”.

واشار الاستطلاع الى ان “قرابة 32% من هؤلاء إنهم سينضمون “على الأرجح” إلى حزب جديد برئاسة ترامب”.

من جهة اخرى، “أعلن 36% من الناخبين الجمهوريين عن رفضهم المرجح للانتقال إلى الحزب الجديد “.

كما بين الاستطلاع إلى “أن 28% من المستطلعين المستقلين و15% من أنصار الحزب الديمقراطي أبدوا استعدادهم للانضمام إلى حزب ترامب الجديد”.

وسبق أن أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”بأن ترامب بحث بعد مغادرته البيت الأبيض إمكانية تشكيل حزب جديد ينوي إطلاق اسم “الحزب الوطني” عليه”.

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