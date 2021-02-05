2021/02/05 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص كشف وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الجمعة، اسباب عدم مباشرة مستشفى (الامام الحسن)، بكربلاء بالعمل، رغم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال التميمي، في تصريح خص به (المركز الخبري الوطني)، إن “مستشفى كربلاء تم افتتاحه بالفعل ولكن كانت هناك مشاكل تراكمية مع الشركة المنفذة، بسبب توقف المشروع لسنوات”.وأوضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم افتتاحه من قبل الكاظمي..



وزير الصحة يكشف لـ”المركز الخبري” أسباب عدم مباشرة أحد مستشفيات كربلاء بالعمل المركز الخبري الوطني.

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