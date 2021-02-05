2021/02/05 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ك بغداد / المركز الخبري أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، دخول 27 صهريج أوكسجين طبي إلى العراق، عبر منفذ سفوان الحدودي مع الكويت.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني)، أنه “تم ضبط حاوية مواد غذائية متنوعة في مركز جمرك محطة بوابة البصرة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والجهات الساندة في الميناء لمخالفتها للضوابط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر منفذ سفوان..



دخول 27 صهريج أوكسجين طبي للعراق المركز الخبري الوطني.

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