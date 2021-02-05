سقوط خريجة دراسات عليا امام احدى الوزارات، اكثر وقعا من (عياط) هندرين

2021/02/05 | 17:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثنى النهار الدراما العراقية بين اهواء جهات الانتاج وعدم الرقابة، لم يعتد المشاهد العراقي لاعمال تلفزيونية درامية او حتى سينمائية او مسرحية، فيها صراع غير مألوف او مشاهد خيالية (بين الحقيقة والخيال)..بينما تجد ذلك في الاعمال الفنية المصرية مثلا او الهندية بل حتى التركية.الكاتب احمد هاتف والمخرج جمال عبد جاسم ليس هذا العمل …

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