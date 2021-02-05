تنوع الأدب... كتاب حديث

2021/02/05 | 17:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب حديث من إصدارات ٢٠٢٠ هو تنوع الأدب للكاتب والشاعر سمكو محمد، الذي يتناول فيه عدة محاور تخص الأدب وأنواعه مثل القراءة والتأليف والنقد والترجمة.

وهنا عندما نلتقط كتابًا ، لدينا أسئلتنا وتوقعاتنا واحتياطياتنا كقراء.



قد نسأل أنفسنا ، "هل ستكون هذه قراءة جيدة؟" كما أشار مؤلف الكتاب ومع ذلك، هناك قطاع صوتي متزايد في مجتمعنا يسأل أيضًا: "هل يتميز هذا الكتاب بشخصيات متنوعة؟ هل يتم التعامل معها بشكل صحيح؟ هل سأرى نفسي في هذا الكتاب؟ "كثير من القراء - وفي الحقيقة أي شخص لا يعرف الكثير عن الموضوع - يمكن أن يكون مرتبكًا بعض الشيء حول معنى ذلك بعبارة بسيطة، عندما نتحدث عن التنوع في الأدب فإننا نشير إلى تنوع الشخصيات التي يتم عرضها نحن نتحدث بشكل خاص عن التمثيل فهو يغطي موضوعات مثل الجنس والعرق والثقافة والطبقة والثقافات الفرعية، من بين أمور أخرى.



تتمثل النقطة الرئيسية لهذا الكتاب في توضيح سبب حاجتنا إلى هذا النوع من التنوع في الأدب- ولماذا يجعل القراءة أكثر إثارة للاهتمام.



لدينا جميعًا الاستعارات والحبكات المفضلة لدينا؟، لكن في نهاية اليوم لا نحب التكرار كما هو الحال في العثور على شخصيات متشابهة مرارًا وتكرارًا، في جميع أنحاء الأدب.

إن مشاهدة القصص من جميع أنواع الثقافات ووجهات النظر تجعلها ممتعة - فهي تبقينا على حافة مقعدنا يتيح لك الانفتاح على التنوع والتعامل مع الموضوعات بطرق أكثر جاذبية وإثارة وجهات نظر مختلفة علاوة على ذلك فإنه يجعلك تفكر في جميع أنواع الطرق التي قد يسير بها أي نوع من المواقف هذا لا يجعل التكهن والتنظير أكثر تحفيزًا فحسب، بل إنه يغذي أيضًا موهبة الكاتب الطموح في سرد ​​القصص والكتاب يبقى من ضرورات المطالعة لأنه الكتاب الذي يتطرق إلى أكثر من نوع من الأدب والكتاب من تخطيطات وتنظيم الغلاف والمحتوى الداخلي تم من قبل الفنان شاخوان جعفر والكتاب الطبعة الأولى يصدر لهذا العام.

PUKmedia / زيد محمود

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