نائب ارميني يصل كوجو للمشاركة في تشييع رفات شهدائها

2021/02/05 | 17:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مساء اليوم الجمعة، عضو مجلس النواب الارميني رستم باكويان الى قرية كوجو في قضاء شنكال لحضور مراسيم خاصة لاستقبال ودفن رفات عدد من الشهداء الايزيديين.

وقال مراسل PUKmedia في شنكال ان النائبان حسين نرمو وصائب خضر وصلوا مع النائب الارميني باكويان الى قرية كوجو اليوم، لحضور المراسيم التي ستقام صباح غد السبت.

يذكر بأن رفات ١٠٤ شهداء من اهالي قرية كوجو استشهدوا على ايدي ارهابيي داعش، وصلت الى مقر قيادة فرقة العشرين للجيش، واستقبلهم قادة وضباط الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش في مقر القيادة ، ومن ضمنهم لواء شيرزاد عزيز الكافروشي قائد فرقة العشرين للجيش.

هذا ومن المقرر ان تقام مراسيم خاصة يوم السبت في مقبرة شهداء كوجو لدفن رفات الشهداء بحضور رسمي وشعبي.

PUKmedia / تحسين شيخ كالو

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