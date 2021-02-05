يوفنتوس يجهز مكافأة لرونالدو.. هذه تفاصيلها

2021/02/05 | 17:49 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

يتطلع يوفنتوس لمكافأة نجمه الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أدائه المميز مع الفريق، بحسب تق...

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