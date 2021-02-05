عجز الميزان التجاري الأمريكي يرتفع 17.7% في 2020

2021/02/05 | 17:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال ديسمبر/كانون الأول، لكنه صعد بأكثر من 17 بالمائة في إجمالي 2020.

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