صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب ترفع حيازتها لأول مرة بـ3 أشهر

2021/02/05 | 17:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: ارتفعت حيازة الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة لأول مرة في 3 أشهر خلال يناير/كانون الثاني.

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