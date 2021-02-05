روسيا تطرد دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا بسبب مشاركتهم في مظاهرات غير مرخصة

2021/02/05 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، طرد 3 موظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية بسبب مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة دعما للمعارض أليكسي نافالني.

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