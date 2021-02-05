الصحة تحذر من ايام عصيبة بسبب عدم الالتزام باجراءات الوقاية من كورونا وتلوح بقرارات صارمة/موسع

2021/02/05 | 17:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حذرت وزارة الصحة والبيئة من مواجهة ايام عصيبة بسبب عدم الالتزام باجراءات الوقاية من كورونا .ولوحت باتخاذ قرارات صارمة في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام.وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الجمعة :"انها دأبت ومنذ انطلاق جائحة كورونا ان تطلع الرأي العام في العراق بشكل علمي وشفاف على الموقف الوبائي اليومي ، وتتبنى وتنشر الحقائق العلمية من خلال لجانها الاستشارية العلمية واللجان المتخصصة التي ترصد مستجدات جائحة كورونا وتحلل البيانات وتعطي التوقعات المستقبلية التي تستند عليها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات الصحية العالمية ".واضاف البيان :"اكدت وزارتنا من خلال البيانات المتكررة امكانية تصاعد نسب الاصابات وتدهور الوضع الوبائي نتيجة الاستهانة بالتعليمات والاجراءات الصحية الوقائية من قبل اغلبية المواطنين وتعمدهم عدم ارتداء الكمام و عودة الحياة الى طبيعتها بكل مرافقها ، لاسيما اقامة مجالس العزاء والافراح والتجمعات الانتخابية والمؤتمرات وعدم التزام مؤسسات الدولة بالاجراءات الوقائية داخل مؤسساتهم واستئناف النشاطات الدينية ذات التجمعات البشرية كصلاة الجماعة وزيارات المراقد و الاسواق والمولات والمطاعم والمقاهي والمتنزهات وكذلك عودة التزاور و الانشطة الاجتماعية و استئناف العادات الاجتماعية من تبادل التحية بالمصافحة والمعانقة والتقبيل".واوضح :" ان من الاسباب الكارثية لضعف الالتزام واتباع الاجراءات الوقائية هو وجود جهات تشكك بشكل علني بوجود الفايروس اصلا، بدون محاسبة الجهات القانونية، او اعتقاد البعض أن الفايروس قد ضعف وانحسر نتيجة تناقص الاصابات في الاسابيع الماضية ، و القسم الاخر الذي يروج لفكرة الوصول الى المناعة الجماعية ولا يوجد خطر علينا حاليا ، وغيرها من الاسباب غير العلمية والتي لم يثبت وجود أي دليل عليها ، ولقد ساهمت تلك الاسباب في عودة الارتفاع في نسب الاصابات و الوفيات خلال الايام الماضية ".وتابع :"أن وزارة الصحة والبيئة تؤكد جاهزيتها في مجال الخدمات التشخيصية والعلاجية والتوعوية وترصين البنى التحتية ، الا ان بقاء الوضع العام من قلة الالتزام وضعف الاجراءات الوقائية ، سيؤدي الى فقدان السيطرة على الوباء وما ينتج عن ذلك من مشاكل لاتحمد عقباها ".وبين :" ان وزارة الصحة تتعامل بمهنية عالية و مسؤولية وطنية في أطلاق تحذيراتها للتنبيه الى خطورة تعريض الامن الصحي وسلامة المواطن الى تحديات جديدة في ظل ازمة اقتصادية وسياسية محلية واقليمية و دولية ، قد تجعلنا نواجه اياما عصيبة نتيجة تجاهل المواطنين والجهات المعنية البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والالتزام بالاجراءات الوقائية".وجددت وزارة الصحة دعوتها المواطنين كافة والمؤسسات الحكومية والاهلية بكافة اشكالها ، الى تطبيق الاجراءات الوقائية والالتزام التام بارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين استجابة لنداء الوطن و روح المواطنة الصادقة " .واشارت الوزارة الى انها ستعمل من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على تفعيل حزمة من الاجراءات الوقائية خلال الايام القادمة لكسر سلسلة انتقال العدوى .وفي حال استمرار الاصابات بالارتفاع فستضطر الى اتخاذ قرارات اكثر شدة وصرامة لمنع تفاقم الوضع الوبائي وحماية المؤسسات الصحية من فقدان السيطرة على الوضع ".واهابت وزارة الصحة والبيئة بالقنوات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ورؤساء العشائر القيام بدورهم المسؤول وتكثيف جهودهم لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية .وختمت الوزارة بيانها بالقول :"كل الشكر والتقدير لكوادر جيشنا الابيض على الجهود التي يبذلونها في مؤسساتنا الصحية كما نشكر كل الجهات الساندة لجهود وزارة الصحة في معركتها الوبائية الكبرى"./انتهى2

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