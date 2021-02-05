نساء /البلدي / من بابل يفزن على فريق / بلادي/ من بغداد بكرة الصالات

2021/02/05 | 17:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/فاز فريق نادي / البلدي / النسوي لكرة الصالات من بابل على فريق نادي / بلادي/ من بغداد بخمسة اهداف مقابل هدفين، في مباراة جمعتهما اليوم الجمعة بقاعة الشهيد حمزة نوري المغلقة في الحلة ، ضمن منافسات دوري العراق .وقال مدير اعلام نادي البلدي سجاد المعموري"ان هذا الفوز سيمنح فريق نادي البلدي فرصة التنافس ضمن الادوار المقبلة"./انتهى

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