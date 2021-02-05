الانبار تؤكد سلامة السدود والنواظم على نهر الفرات وتعلن جهوزيتها لتصريف مياه الامطار

2021/02/05 | 17:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اكد مدير دائرة الموارد المائية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار رائد مظهر المحمدي، الجمعة، ان كافة السدود والنواظم على نهر الفرات في عموم مدن الانبار تعمل بصورة جيدة ولا يوجد اي تخوف من الامطار المتوقعة .

وقال المحمدي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” كافة السدود والنواظم الواقعة على نهر الفرات فضلا عن الجزرات الوسطية تعمل بصورة جيدة ولا يوجد تخوف او قلق حيال الامطار المتوقعة بالتزامن مع اتخاذ دوائر الموارد المائية في الانبار كافة الاجراءات الاحترازية لمنع وقوع فيضانات او غرق المناطق القريبة من ضفاف نهر الفرات “.

واضاف ان” دائرة الموارد المائية في قضاء الفلوجة تقوم بمراقبة نهر الفرات والبحيرات والمسطحات المائية ولدينا اتصالات متواصلة مع المسؤولين من اجل اتخاذ كافة الاجراءات التي تصب في منع وقوع حوادث غرق ، مبينا ان” منتسبي دوائر الموارد المائية يقومون بعمليات توزيع الامطار من خلال التحكم بالسدود والنواظم التي تعمل بصورة جيدة بعد اعادة اعمارها نتيجة تعرضها لعمليات تخريبية من قبل ارهابي داعش ابان سيطرته على مناطق مختلفة من مدن الانبار يذكر ان دوائر الموارد المائية في عموم مدن الانبار انهت قبل فترة قصيرة عمليات الصيانة لكافة السدود والنواظم في مدن المحافظة في خطوة تهدف لمنع حالات الفيضانات وغرق المدن “.



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