تقليد ثوري عربي؟ - ياسين الحاج صالح

2021/02/05 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح بقدر ما يعني التقليد قواعد قارة تنضبط بها دائرة من دوائر الفاعلية البشرية، فإنه في تناقض منطقي مع مفهوم الثورة.



الثورة حدث، بل الحدث بأل التعريف، فلا يسير على نسق مقرر مسبقاً.



وهو حدث مؤسِّس ومُغيِّر، غير معطى الذاتية سلفاً.



أتوقف هنا عند المثال الشيوعي لتقليد ثوري صلب لأنه كان تراثاً شخصياً لي، لأنه كذلك أكبر تقليد للثورة في القرن العشرين، ثم لأن من شأن التفكير فيه أن يساعد في إلقاء ضوء على ثورات ......





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