المستعرب الروسي الكبير كراتشكوفسكي - ميثم الجنابي

2021/02/05 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي يعتبر اغناتاي يوليانوفتش كراتشكوفسكي (1883-1951)أحد أكبر الشخصيات الروسية- السوفيتية في مجال الاستعراب.



غير أن اهتمامه كان أوسع، بمعنى انه احتوى على اهتمام متنوع الأشكال والمستويات وجد انعكاسه في الدراسات المتنوعة والعميقة في ميدان الإسلاميات والاستعراب.



رغم أن الأخير ظل ميدان اهتمامه الرئيسي وأبحاثه العلمية والتاريخية والأدبية.



من هنا اعتباره أحد مؤسسي مدرسة الدراسات العربية (الاستعراب) بشكل عام ......





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