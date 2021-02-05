سايكولوجيا الجماهير .. سايكولوجيا السلطة - حسن مدن

2021/02/05 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن في الدِّراسات التّاريخية والاجتماعية الجديدة ثمَّةَ دعوةٌ إلى دراسةِ أثرِ الانفعالات القويِّ في تشكيلِ الأحداثِ، التي هي - من وجهةِ نظرِ الباحثين - علَّةُ تتصرَّف في الوقائعِ، حينَ تصبحُ مشاعرُ مثلَ الغضبِ والكراهيةِ والخوفِ قوى تاريخيَّةً، حينَ يتمُّ الانتقالُ منْ فرديَّةِ الشُّعورِ إلى انفعالِ الجماعاتِ.ويبدو لنا أنَّه من المهمِّ الاستعانةُ بمهاراتِ علمِ النَّفسِ الاجتماعيِّ في تحليلِ ظواهرَ ......





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