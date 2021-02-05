وزير الصحة يكشف أسباب عدم مباشرة المستشفى التركي في كربلاء بالعمل

2021/02/05 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم

الجمعة، اسباب عدم مباشرة مستشفى

(الامام الحسن)، بكربلاء بالعمل، رغم

افتتاحه من قبل رئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي.

وقال التميمي، في تصريح نشره (المركز

الخبري الوطني)، إ

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