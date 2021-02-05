2021/02/05 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري، بسبب ديون مالية، جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع ضمن منطقة ابو دشير في الدورة جنوبي العاصمة، تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة".

وأضاف، أن "النزاع اندلع بسبب ديون مالية"، مشيراً إلى أن "الطرف الاول قام بأخذ عجلة الطرف الثاني كفدية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب ديون مالية.. نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب ديون مالية.. نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).