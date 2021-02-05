إصابة شخص بنزاع عشائري شرقي بغداد

2021/02/05 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة شخص بجروح خطيرة خلال نزاع عشائري، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع ضمن مدينة الصدر وتطور إلى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف، أن "النزاع تسبب بإصابة شخص بجروح خطيرة".

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