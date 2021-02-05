بالفيديو.. جريحان من المحتجين خلال أحداث الناصرية

2021/02/05 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بإصابة متظاهرين اثنين خلال الاحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "متظاهرين اثنين أصيبا بإطلاق نار، نتيجة الصدامات التي حدثت مع القوات الأمنية خلال احتجاجات الناصرية".

وجدد العشرات من أبناء محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، احتجاجاتهم للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين، والإفراج عن الناشط المدني سجاد العراقي، في حين ردت القوات الأمنية عليهم بإطلاق الرصاص الحي.

وأوضح مراسل السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية ردت على المحتجين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية (مركز ذي قار) بإطلاق الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، وذلك بالقرب من جسر الحضارات".

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