ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات بعد تقرير الوظائف

2021/02/05 | 18:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات اليوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف الشهري، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

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