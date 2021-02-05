2021/02/05 | 18:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت إدارة محافظة الديوانية، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة يوم غد السبت، بسبب تساقط أمطار قد ينتج عنها ما يعرض التلاميذ للخطر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل دوام المدارس غدا السبت في الديوانية تحسبا لـ”الخطر” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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