العجز التجاري الأمريكي يسجل مستوى قياسيا في 12 عاما

2021/02/05 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صعد ميزان عجز التجارة الأمريكي إلى أعلى مستوى في 12 عاما في 2020، إذ تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب تدفقات السلع والخدمات في التجارة الخارجية للولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن العجز التجاري قفز 17.7 بالمئة إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى منذ 2008.

وهوت صادرات السلع والخدمات 15.7 بالمئة لأدنى مستوياتها منذ 2010.



ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5 بالمئة لأدنى مستوى في أربع سنوات.

وساهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5 بالمئة في العام الماضي، وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946.



وتشهد تدفقات التجارة تحسنا تدريجيا.

وبالنسبة لديسمبر 2020، انكمش عجز التجارة 3.54 بالمئة إلى 66.6 مليار دولار.

المصدر: رويترز

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