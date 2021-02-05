في بغداد.. أراد بيع فتاتين بـ 60 ألف دولار

2021/02/05 | 18:13 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدم الشارع العراقي اليوم الجمعة بخبر بيع فتاتي في العاصمة بغداد بعد أن كشفت السلطات توقيفها لمتهم بالاتجار بالبشر.

وفي التفاصيل، أفادت مديرية مكافحة الاجرام في وزارة الداخلية، بالقبض على متهم بالإتجار بالبشر أثناء قيامه ببيع فتاتين في بغداد.

أما عن طريقة الكشف على تلك الخطة، فذكرت المديرية أنه "بعد توافر معلومات من أحد المصادر السرية حول وجود شخص لديه ممارسات مشبوهة لجهة المتاجرة، تبين للمحققين أن ارجل المذكور ينوي بيع فتاتين مقابل مبلغ 60 ألف دولار أميركي.

فشكل عندها فريق، لاحق أطراف الخيط والمعلومات، ووثق المعلومات بالتصوير.



بعدها أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود.

وبعد كمين محكم تم القبض على المتهم متلبسا بالجريمة.

هذا وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، كما دونت أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بجرم الاتجار بالبشر

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