محافظة عراقية تعطّل دوام المدارس غداً جراء الأمطار الغزيرة

2021/02/05 | 18:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الحكومة المحلية، في الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، إثر ارتفاع مناسيب المياه بسبب موجة الأمطار الأخيرة.

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وذكر المحافظ زهير الشعلان في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (5 شباط 2021)، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس المحافظة يوم غد السبت جراء ازدياد كميات الأمطار المتساقطة على الديوانية".

وأكد الشعلان أن "هذا القرار يأتي حفاظا صحة وسلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة".

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