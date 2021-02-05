2021/02/05 | 18:14 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: نظم العشرات من اهالي البصرة، الجمعة، في ساحة الحرية للمطالبة بتحويل المحافظة الى “اقليم”.

المتظاهرون طالبوا باتخاذ اجراءات رسمية للبدء بتنظيم استفتاء لتحويل المحافظة الى اقليم”.

وان مطالبتهم بالاقليم هو بسبب التهميش والحرمان الذي تمارسه الحكومة الاتحادية تجاه البصرة”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وقفة في البصرة للمطالبة بتحويل المحافظة الى اقليم 7 SKY TV.

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