الديوانية تعطل الدوام الرسمي بمدارسها غداً بسبب ارتفاع مناسيب الأمطار

2021/02/05 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري أعلن محافظة الديوانية، زهير الشعلان، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة، يوم غد السبت، بسبب ارتفاع مناسيب مياه الأمطار.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ، في بيان تلقى (المركز الخبري الوطني) نسخة منه، أن “الشعلان، أعلن تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس المحافظة يوم غد السبت”.وأضاف البيان، أن “القرار يأتي […]

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