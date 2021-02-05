2021/02/05 | 18:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بدء وصول جرعات اللقاح ضد فيروس

كورونا المستجد إلى القارة السمراء،

فاجأت بوروندي العالم عندما أعلنت أنها

"لا تحتاج" اللقاحات، لتكون ثاني دولة

إفريقية تقدم على هذه الخطوة.

وقال وزير الصحة في الدولة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة جديدة بالقارة السمراء.. ثاني دولة لا تريد لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة جديدة بالقارة السمراء.. ثاني دولة لا تريد لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).