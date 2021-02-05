الامارات تسجل 3251 إصابة بكورونا

2021/02/05 | 18:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت دولة الإمارات، الخميس، أكثر من 148

ألف فحص لكورونا، وكشفت عن 3251 إصابة

جديدة بالفيروس، فيما سجلت شفاء 3860

شخصا، ووفاة 14.

وتماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية

المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات

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