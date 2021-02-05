النزعة القبلية في علم الاجتماع - محمد الهادي حاجي

2021/02/05 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الهادي_حاجي مفهوم النزعة القبلية في علم الاجتماع:إن الإنسان كائن اجتماعي، وهو في سائر حياته في أشد الحاجة إلى أن ينتمي إلى جماعة أو أكثر، ليندمج فيها ويتكيف معها في تجانس وانسجام وتوحّد، ويلتمس فيها التقدير والاعتبار وهذه الحاجة تبدأ بالعائلة أو الأسرة لتتوسع إلى العشيرة والقبيلة.ويعرف الانتماء بأنه"النزعة التي تدفع الفرد للدخول في إطار اجتماعي فكري وثقافي معين، بما يقتضيه هذا من التزام بمعايير وقواع ......





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